Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı. Kutlamaların yanı sıra dün akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanan göstericiler, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanına girdi. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

"10 YILDIR CEZAEVİNDEYİM, NE OLDU?"

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından serbest bırakıldı. Kurtarılan mahkumların da gruplar halinde göstericilere katıldığı görüldü. Yıllar sonra özgürlüğe kavuşan bir mahkumun, "10 yıldır cezaevindeydim. Ne oldu?" diye sorduğu duyuldu. "Rejim çöktü" yanıtını alan mahkum sevinç narası atarak koşmaya başladı.