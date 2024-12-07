Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar

Suriye'de 27 Kasım'da düğmeye basan muhalifler, Beşar Esad rejimine karşı savaş başlattı. İlk olarak Halep'i ele geçiren muhalifler, bu süreçte birçok kritik kenti alarak Şam'a kadar dayandı.

MUHALİFLER ŞAM'DA

Silahlı muhalifler son olarak Şam'a güneyden girdi. Muhaliflerin ilerleyişi sürerken, başkentten de ilk görüntüler gelmeye başladı. Muhaliflerin şehre girmesini kutlayan halk, sevinç gösterilerinde bulundu.

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİNİ DEVİRDİLER

Halk, ilk olarak Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Kalabalık grup daha sonra, Esad'ın heykelini sokaklarda sürükledi.