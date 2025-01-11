Şam'a bombalı saldırı düzenleyeceklerdi, istihbarat DEAŞ'lı teröristleri yakaladı
Suriye'de DEAŞ terör örgütü, Şam'daki Seyyide Zeyneb türbesine bombalı saldırı düzenlemeye çalıştı. Suriye'nin yeni istihbarat birimi, 4 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.
Suriye'de Esad Rejiminin devrilmesiyle köşeye sıkışan DEAŞ terör örgütünün Şam'daki Seyyide Zeyneb türbesine yönelik bombalama girişimi engellendi. Suriye'nin yeni istihbarat birimi, 4 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.
ŞAM'I KANA BULAYACAKLARDI
Suriye Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre İstihbarat Teşkilatı Şam yakınlarındaki Seyyide Zeyneb türbesine bombalı saldırı düzenleme girişimine engel oldu. Suriye İstihbaratı kanlı eylem hazırlığındaki teröristleri yakaladı.
İstihbarat, Suriye halkını hedef alan büyük bir terör eylemi düzenlemeyi planlayan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
MEZHEPSEL ÇATIŞMALAR KÖRÜKLENMEK İSTENİYOR
Öte yandan Şam'ın doğusunda yer alan "Seyyide Zeyneb" türbesi, hem Sünni hem de Şii halkın bir araya gelerek ibadet ettiği uğrak yerlerden biri olarak sayılıyor. DEAŞ'ın saldırı girişimi, yeni dönemin başladığı Suriye'de mezhepsel çatışmaları yeniden körükleme amaçlı olduğu düşünülüyor.