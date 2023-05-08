Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti

İstifasını Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'e sunan Ruziç, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir adam, şimdiye kadarki tüm kamu görevlerini yerine getirmiş bir profesyonel, bir ebeveyn ve bir Sırbistan vatandaşı olarak mantıklı bir şekilde istifa kararı verdim".

NE OLMUŞTU?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 3 Mayıs'ta 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla okulundaki 8 öğrenci ve 1 güvenlik görevlisini öldürmüş, saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.