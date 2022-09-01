Saldırgan grup, genci sokak ortasında yumruklayıp beyzbol sopasıyla dövdü

New York'ta yaşanan olayda gence bir grup saldırdı. Saldırganlar, gence önce yumruk attı daha sonra beyzbol sopasıyla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

New York'ta yaşanan olayda genç, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde saldırgan grup, genci beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Hırsını alamayan saldırgan grup daha sonra gencin yüzünü yumrukladı.

"YÜZÜNDE CİDDİ YIRTILMA SÖZ KONUSU"

Saldırının şiddeti giderek büyüyünce çevredekiler yetkilileri aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri genci saldırganların elinden kurtardı. Bunun üzerine genç hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesini yapan doktor genç için şu sözleri söyledi: "Gencin yüzünün sağ tarafında ciddi bir yırtılma ve şişlik söz konusu."

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan gencin hastaneye kaldırıldığı sırada saldırganlar gözaltına alındı. İfadesi alınan saldırgan grup serbest bırakıldı. Ancak vatandaşlar saldırıya uğrayan genci döven grubun serbest bırakılmasına tepki gösterdi.