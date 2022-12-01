Sahte doktor dünya gündeminde! İngiliz basını, ailesini ve hastaneyi kandıran Ayşe Özkiraz'ı manşetten verdi

Tekirdağ'da sahte doktor olarak çalıştığı ortaya çıkan ve tutuklanan Ayşe Özkiraz, dünya kamuoyunda da büyük ses getirdi. İngiltere'nin en çok okunan gazeteleri manşetten verdikleri haberde Ayşe Özkiraz isimli kadının hem ailesini hem de hastaneyi kandırdığını yazarken, annesinin açıklamalarına da yer verdi.

Türkiye'de şaşkınlık yaratan sahte doktor skandalı uluslararası kamuoyunda da gündem oldu. Tekirdağ'da "sahte doktor" olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın ailesini ve yetkilileri kandırması İngiliz medyasının gündemine oturdu.

"SAHTE DOKTOR 1 YIL BOYUNCA HASTANEDE ÇALIŞMIŞ"

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazeteleri, Özkiraz'ın tutuklanmasını ve açıklamalarını okurlarına duyururken, "Yakalanmadan önce sahte doktor 1 yıl boyunca hastanede çalışmış" başlığıyla aktardı.

"ANNE, KIZININ SAHTE DOKTOR OLMASINA İNANAMADI"

İngiliz Daily Star gazetesi, "Sahte tıp diploması ve sınav belgeleriyle kandırarak işe giren kadının annesi ise suçun başkasında olduğunu söylüyor" yorumunu yaptı. "Sahte doktor"un tıp bilgisinin yetersiz olması ve geçmişiyle ilgili çelişkili yanıtlar vermesi üzerine hastane çalışanlarının harekete geçtiğini yazan İngiliz medyası annesinin ise kızının "sahte doktor" olmasına inanamadığını aktardı.