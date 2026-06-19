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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye'de

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye'de
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile Şam'da bir araya gelerek sağlık alanında iş birliğini görüştü.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Suriye'de, Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret ettik. Ziyaretimizin ardından Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve heyeti ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin iki ülke için hayırlı neticeler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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