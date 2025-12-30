Bakan Memişoğlu, Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasser Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören Filistinli kardeşlerimizle bir araya geldik. İyilik medeniyetinin bir mensubu olarak her koşulda tarihin doğru tarafında; haktan ve hukuktan yana durduğumuzu, dün olduğu gibi bugün de kötülüğün karşısında yer aldığımızı ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Bu vesileyle Nasser Hastanesi'nde tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor; adanmışlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.