Haberler

Bakan Memişoğlu, Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da Filistinli hastaları ziyaret ederek destek mesajı verdi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasser Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören Filistinli kardeşlerimizle bir araya geldik. İyilik medeniyetinin bir mensubu olarak her koşulda tarihin doğru tarafında; haktan ve hukuktan yana durduğumuzu, dün olduğu gibi bugün de kötülüğün karşısında yer aldığımızı ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Bu vesileyle Nasser Hastanesi'nde tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor; adanmışlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi