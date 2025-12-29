Bakan Memişoğlu, Mısır Sağlık Bakanı Abdelghaffar ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile Kahire'de bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiğimiz Mısır'da, Sağlık Bakanı Sayın Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldik. Görüşmemizde sağlık alanındaki bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, Türkiye ile Mısır arasındaki sağlık altyapısı ve hizmet sunumuna ilişkin iş birliklerini güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar üzerine istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Her iki ülke arasında sağlık alanındaki güç birliğinin artarak devam etmesini temenni eden Bakan Memişoğlu, "Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Khaled Atef Abdelghaffar'a teşekkür ediyorum" dedi.