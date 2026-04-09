Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2'nci Türk Dili Konuşan Devletler Onkologlar Kongresi'ne katıldı

SAĞLIK BAKANI Kemal Memişoğlu, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen '2'nci Türk Dili Konuşan Devletler Onkologlar Kongresi'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen '2'nci Türk Dili Konuşan Devletler Onkologlar Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Ecdadımızın eşsiz mirasının doğduğu bu topraklarda böylesine kıymetli bir kongrenin düzenlenmesini sadece bilimsel bir buluşma olarak değil, tarihi köklerimize ve sarsılmaz kardeşlik hukukumuza sahip çıkmak adına da son derece anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadelede tıbbi başarının ancak uluslararası iş birliği, bilimsel paylaşım ve ortak akılla mümkün olabileceğini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Türkiye olarak erken teşhis, etkili tedavi ve hasta odaklı sağlık hizmetleri konusunda önemli adımlar attık. Önleme, tarama ve tedavi hizmetlerini kapsayan 'Ulusal Kanser Kontrol Programı'nı başarıyla uyguluyoruz. Kanser taramalarımızı ülke genelindeki tüm sağlık kuruluşlarımızda tamamen ücretsiz gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'3'ÜNCÜ TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN SAĞLIK FORUMU'NU DA ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİREREK BU GÜÇLÜ İVMEYİ TAÇLANDIRACAĞIZ'

Türkiye ile Özbekistan arasında sağlık alanındaki iş birliğine değinen Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı kuruluşumuz olan USHAŞ aracılığıyla sağlık turizminden dijital sağlık sistemlerine, ilaç ve tıbbi cihaz tedarikinden ortak sağlık yatırımlarına ve sağlık çalışanı eğitim desteklerine kadar çok boyutlu bir mekanizma inşa ediyoruz. Önümüzdeki süreçte '3'üncü Türkiye-Özbekistan Sağlık Forumu'nu da ülkemizde gerçekleştirerek bu güçlü ivmeyi taçlandıracağız" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Sağlıkta Dönüşüm' ve 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' tecrübeleri ile 'Şehir Hastaneleri' modeli ve kamu-özel iş birliği deneyimlerini kardeş ülkelerin hizmetine sunmaya hazır olduklarını kaydederek ayrıca ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde ortak fabrikaların kurulması ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi yönünde çok net bir iradeye sahip olduklarını vurguladı.

'ULUSAL GENOM PROJEMİZ KAPSAMINDA 12 BİN BİYOLOJİK ÖRNEK TOPLAYARAK TÜRKİYE'NİN ULUSAL GEN BANKASI'NIN TEMELLERİNİ ATTIK'

Üreten Sağlık Portalı ve Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığıyla sanayiciyi, üreticiyi ve bilim insanını aynı çatı altında buluşturdukları ve Sağlık Bakanlığı olarak 2025 yılında yaklaşık 2 bin projeye destek verdikleri bilgilerini paylaşan Bakan Memişoğlu, "Ne mutlu ki bu emeklerin en somut ve gurur verici sonuçlarını onkoloji alanında almaya başladık. Ulusal Genom Projemiz kapsamında 12 bin biyolojik örnek toplayarak Türkiye'nin Ulusal Gen Bankası'nın temellerini attık. Bu devasa birikimi yalnızca Türkiye için değil, müşterek araştırmalar yapmak üzere tüm Türk Dünyası için ortak bir bilimsel zemin olarak görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir diğer büyük gururun ise hematolojik kanserlerde kişiselleştirilmiş tedavinin zirvesi olarak ifade ettiği CAR-T hücre tedavisi olduğunu ve bu teknolojiyi T.C. Sağlık Bakanlığının çatısı altında yerli imkanlarla geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

'USHAŞ VE TÜSEB'İN KOORDİNASYONUNDA 'BÖLGESEL SAĞLIK İŞ BİRLİĞİ AĞI' KURULMASINI VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLİYORUZ'

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojik ve bilimsel birikimi Türk Dünyası'nın ortak geleceğini şekillendirecek stratejik bir güç olarak gördüklerini belirten Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri için yapmış olduğu 'Birliğimiz gücümüzdür' vurgusunu hatırlatarak, "Bu sesleniş ülkelerimiz arasındaki iş birliğiyle geleceğe daha güvenle bakabilmemiz için bir çağrı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Türk Devletleri olarak ortak hareket etmeli, sağlıkta eşitliği sağlamak adına somut adımlar atmalıyız. Bu vesileyle, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, Sağlık Bakanlığımıza bağlı ilgili kurumlar olan USHAŞ ve TÜSEB'in koordinasyonunda 'Bölgesel Sağlık İş Birliği Ağı' kurulmasını var gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Türk Dünyası'ndaki tüm hekimleri, bilim insanlarını ve girişimcileri 'uretensaglik.gov.tr2 adresinde buluşmaya ve bu büyük ekosistemin bir parçası olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Özbekistan ziyareti kapsamında Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Bakan Memişoğlu ayrıca; Semerkant Kardiyoloji Merkezi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı