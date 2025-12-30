Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahire Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri için Büyükelçimiz Sayın Salih Mutlu Şen'e ve Büyükelçilik yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.