Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Gazze için Cumhurbaşkanlığına ait uçak yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yardım amacıyla Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah (bugün) Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye'den yeni hamle geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç ve tıbbi malzemelerle Mısır'a hareket edeceğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞINA AİT UÇAK, GAZZE'YE YARDIM İÇİN MISIR'A GİDİYOR

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

20 KİŞİLİK UZMAN EKİP İLAÇ VE TIBBİ MALZEME İLE CİHAZLARIN TESPİTİNİ YAPACAK

"Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım." diyen Bakan Koca, "20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımının devamında şunları kaydetti:



"Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.

"DÜNYANIN TÜM DUYARLI İNSANLARININ YÜREĞİNE SU SERPECEK BİR ÇABAMIZ VAR"

Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."