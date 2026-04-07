Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

İsrail basınında yer alan bir iddia, bölgedeki gerilimi daha da artıracak nitelikte. The Jerusalem Post’un, Ukrayna istihbaratına yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, İran’a İsrail’in hayati enerji altyapısına ait 55 hedefin detaylı listesini iletti.

Söz konusu listenin, İran’ın İsrail’in enerji ağına yönelik olası füze saldırılarını kolaylaştırabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

HEDEFLER ÜÇ KATEGORİYE AYRILDI

Haberde, belirlenen hedeflerin stratejik önemlerine göre üç ayrı kategoriye ayrıldığı aktarıldı. İlk kategoride, ülkenin enerji sistemini tamamen devre dışı bırakabilecek kritik üretim tesisleri yer aldı. İkinci kategoride, büyük şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayan sanayi ve kentsel merkezler bulunurken, üçüncü kategoride ise trafo merkezleri ile yerel enerji altyapıları sıralandı.

OROT RABIN ÖNE ÇIKIYOR

Akdeniz kıyısında yer alan ve İsrail’in en büyük enerji santrali olarak bilinen Orot Rabin tesisinin, birinci kategori kapsamında öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü.

“ENERJİ SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR” UYARISI

Haberde ayrıca İsrail’in, elektrik ihtiyacını komşu ülkelerden karşılamayan bir “enerji adası” olduğu vurgulandı. Bu nedenle kritik tesislerin küçük bir bölümünde yaşanacak hasarın bile ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerine ve onarımı zor teknik arızalara yol açabileceği belirtildi.