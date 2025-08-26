Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu
Rusya ordusunda 35 asker, cephede çatışmada yaralanmış gibi görünmek ve tazminat alabilmek için birbirlerini vurdu. Aralarında Albay Artem Gorodilov ve Yarbay Konstantin Frolov'un da bulunduğu çok sayıda asker bu yolla kişi başına 1.5 milyon TL civarında tazminat alırken büyük skandal günler sonra ortaya çıktı. Bir askerin yaşanan olayı ifşa etmesi sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'da askeri savcılık, 83. Muhafız Hava İndirme Tugayı'ndan asker ve subayların birbirlerini kasten vurarak sahte savaş yaraları oluşturduklarını ortaya çıkardı. Bu yöntemle milyonlarca ruble tazminat ve devlet madalyaları kazandıkları iddia edildi.

95 MİLYON TL TAZMİNAT ELDE ETTİLER

Bağımsız haber sitesi Meduza'nın aktardığına göre, söz konusu askerler ve komutanlar, yaralı görünmek için düzenledikleri bu plan sayesinde yaklaşık 2,1 milyon euro (95 milyon TL) fazla tazminat elde etti. Ayrıca "Cesaret Nişanı" ve "Cesaret Madalyası" gibi devlet ödülleriyle onurlandırıldılar.

İTİRAFLAR VE GÖZALTILAR

Soruşturma, bir tugay üyesinin sahte yaralanma ve ödül skandalını ifşa etmesiyle başladı. Sanıklar arasında eski tugay komutanı Albay Artem Gorodilov ile "Cellat" lakaplı Yarbay Konstantin Frolov da bulunuyor. Her iki isim de 2024 yazında gözaltına alındı, suçlarını kabul ederek anlaşma yoluna gitti.

Gorodilov, "büyük ölçekli dolandırıcılık" ile suçlanıyor. Daha önce, Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin öldürülmesiyle ilişkilendirilen 234. Hava İndirme Alayı'nın komutanlığını yapmıştı. Frolov ise dolandırıcılık, rüşvet ve yasadışı silah bulundurmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Rusya'nın işgali altındaki Luhansk'ta yapılan aramalarda tabancalar, bir piyade tüfeği, şarjörler, mayın ve el bombaları bulundu.

KENDİ YARALARINI SAHNELEDİ

Dosyadaki belgeler, Frolov'un kendi yaralarını sahnelemek için askerlerine kendisini vurmalarını emrettiğini ortaya koydu. Üniformasında yedi yara işareti taşımasına rağmen, yapılan incelemelerde dört yarasının sahte olduğu anlaşıldı.

Frolov, kariyeri boyunca dört "Cesaret Nişanı" ve iki "Cesaret Madalyası" aldı. Ayrıca sık sık Rus devlet medyasında ön plana çıkarıldı. Şubat 2024'te Kanal 1 televizyonu, onu "Ukrayna'daki en başarılı keskin nişancılardan biri" olarak tanıtan dört dakikalık bir haber yayımlamıştı.

KOMUTANINA KARŞI TANIKLIK ETTİ

Rus gazetesi Kommersant, Frolov'un komutanı Gorodilov'a karşı tanıklık yaptığını aktardı. İki isim de cepheye dönmek için mahkemeden izin istedi ancak talepleri reddedildi.

Erdem Aksoy
