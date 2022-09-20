Rusya'yı gafil avlayan Ukrayna ordusu Luhansk'a girdi! Putin'in planı zora girdi

Son günlerde Rusya'yı gafil avlayarak topraklarını bir bir geri alan Ukrayna, doğudaki Lysychansk kentine yakın Bilohorivka adlı köyü de, küçük ama sembolik bir zaferle geri aldı. Köyün alınması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ana hedeflerinden biri olan Luhansk'ta tam kontrole sahip olmadığını gösteriyor.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Bilohorivka adlı köyün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin "tam kontrolü" altında olduğunu söyledi. Haidai, "Adım adım, santimetre santimetre, tüm topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağız" diye konuştu.

UKRAYNA GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Rus kuvvetleri son iki buçuk aydır Luhansk eyaletinin tamamını işgal etmişti. Uzun ve yıpratıcı bir savaşın ardından Ukrayna kuvvetleri, Temmuz ayında Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinden çekilmeye karar vermişti.

KİEV KARŞI TAARRUZDA

Son 12 gün içinde, kuzeydoğudaki Ukrayna birlikleri, Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim yerini kurtararak ve Rus birliklerini kaçmaya zorlayarak bir karşı saldırı başlattı. Geri kazanılan alan Rusya sınırına kadar uzanıyor.

RUSYA'NIN DONBASS'I ELE GEÇİRME PLANI ZORLAŞTI

Diğer taraftan, Ukrayna'nın son zaferinin ardından Kremlin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini de içeren Donbass'ın tamamının kontrolünü ele geçirme olasılığı çok az görünüyor.

Mart ayında Putin, başkent Kiev'i ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" amacının Donbas'ı ele geçirmek olduğunu söylemişti. Öte yandan, geçen hafta sonu boyunca, Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Kupiansk şehrini bombaladı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Ardından, Ukrayna tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Rusya'nın 15 günde kaybettiği topraklar mavi ile gösterilmiştir.

ZELENSKİ: BİR SONRAKİ ADIMA HAZIRLANIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı taarruz sonrası ilerlemenin süreceği mesajını verdi. Zelenski, Ukrayna ordusunun rehavete kapıldığı iddialarını yalanladı; "Bazılarınız zaferden sonra bir rehavete kapıldığımızı düşünüyor olabilir. Böyle bir durum yok. Sonraki hamleler için hazırlanıyoruz. Duyulması gereken yeni çok önemli isimler var. Çünkü Ukrayna'nın tamamı özgürleştirilmeli."