Lavrov'dan 'New START' açıklaması: ABD yapıcı bir yaklaşım sergilerse yeni bir anlaşma mümkün

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, süresi dolan 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması' (New START) ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin yapıcı bir yaklaşım sergilemesi halinde stratejik istikrara ilişkin yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nda, 5 Şubat itibarıyla süresi dolan New START antlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, antlaşma kapsamındaki sınırlamalardan vazgeçmek için Washington yönetiminin acele etmediğine inandıklarını kaydetti. Rusya'nın nükleer silahlara yönelik temel sınırları aşmama moratoryumunun yürürlükte olduğunu hatırlatan Lavrov, "ABD'nin de bu sınırları aşmak için acele etmediğine ve bu sınırların bir süre daha korunacağına inanmak için tüm gerekçelere sahibiz. Durumu dikkatle izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Stratejik istikrar konusunda Washington yönetiminin yapıcı bir yaklaşım benimsemesi halinde yeni bir anlaşmanın da mümkün olduğunu bildiren Lavrov, "Eğer Amerikalı meslektaşlarımız bu alanda etkileşimi sürdürme kararlılıklarını teyit ederlerse, yeni bir anlaşma üzerinde aktif olarak çalışacağız ve stratejik istikrar konusunda önceki antlaşmaların kapsamı dışında kalan sorunları da ele alacağız" açıklamasında bulundu.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri ve Kuzey Kore başta olmak üzere müttefiklerinin güvenliğine ilişkin tüm yükümlülüklere uymaya devam edeceklerinin altını çizen Lavrov, mevcut doktrinlerin uygulanması için atılacak spesifik adımların belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.