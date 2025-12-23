Haberler

Rusya, Venezuela'daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı

Güncelleme:
Rusya, Venezuela'da görev yapan diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı. Bu karar, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun yükselmesi nedeniyle alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu adımın yalnızca ailelerin güvenliğiyle ilgili olduğunu ve diplomatların görevlerine devam edeceğini belirtti. Tahliye sürecinin başladığı ve ailelerin öncelikle güvenli bölgelere götürüldüğü bildirildi.

Rusya, Venezuela'da görev yapan diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı. Karar, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun yükselmesiyle paralel olarak alındı.

Öncelikle kadınları ve çocukları da kapsayan tahliyeler, Rus yetkililerin Venezuela'daki durumu istihbarat kaynağının "çok karamsar bir tonda" olarak tanımlamasından sona başlatıldı.

Bu tahliyeler, Trump yönetiminin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı dört aydır sürdürdüğü baskıyı sıkılaştırmasıyla birlikte ülkedeki istikrar konusunda artan endişelere işaret ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomat ailelerinin güvenliği için alınan tahliye kararını doğruladı. Bakanlık, bu adımın yalnızca ailelerin güvenliğiyle ilgili olduğunu ve diplomatik temsilcilerin görevlerine devam edeceğini belirtti.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTTI

Venezuela çevresinde son dönemde yaşanan askeri ve ekonomik gerilimler, tahliye kararının alınmasında etkili oldu. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve yaptırımları, Caracas ile Moskova arasındaki diplomatik ve stratejik ilişkileri yakından takip ediyor.

ÖNCE GÜVENLİ BÖLGELERE GÖTÜRÜLÜYORLAR

Tahliye edilen ailelerin öncelikle güvenli bölgelere götürüldüğü, Rusya'nın diplomatları ve ailelerini yakın zamanda ülkeye geri getirme planlarının hazırlandığı bildirildi. Uzmanlar, bu adımın Venezuela'daki jeopolitik istikrarı ve ABD-Rusya rekabetini etkileyeceğini vurguluyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

