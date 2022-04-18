Moskova kruvazörünün vurulmasının ardından Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Moskova kruvazörünün Neptün füzeleriyle vurularak batmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon farklı bir seviyeye evrildi. Son olarak Ukrayna ve Rusya sınırına yakın bölgede uçan Rus uçakları arasında nükleer bomba taşıma kabiliyeti olan TU-160 tipi bombardıman uçağının bulunması korkuya sebep oldu.
Ukrayna - Rusya arasındaki savaşta 54. gün devam ederken, Birleşmiş Milletler tarafında açıklanan rapora göre ülkede en az 2 bin 72 sivil hayatını kaybetti, 2 bin 818 kişi yaralandı. Öte yandan 4 milyon 934 bin 415 kişi kişi ise komşu ülkelere geçmek zorunda kaldı.
Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurarak batırmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon daha da arttı.
Bugün ortaya çıkan görüntülerde Batı Rusya'nın Kaluga gölgesi semalarında çok sayıda uçağın uçtuğu görüldü. Rusya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede uçan dört savaş uçağı ve bir yakıt ikmal uçağı ile birlikte bir de nükleer bomba taşıma kabiliyeti olan TU-160 tipi bombardıman uçağının bulunması korkuya sebep oldu.
Nükleer uçağın uçuşuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı henüz bir açıklamada bulunmadı. Rusya'nın son saldırıları son zamanlarda Kyiv ve Lviv şehirlerinde yoğunlaşmıştı.