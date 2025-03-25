Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı" ifadeleri kullanılarak, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak" denildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA UMUTLARI ARTIRACAK ANLAŞMA

Beyaz Saray, Suudi Arabistan'da ABD heyeti tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere Ukraynalı ve Rus heyetler ile yapılan ayrı ayrı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yayınladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya ve Ukrayna heyetleri ile 23-25 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dizi teknik düzeyde görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

"KİEV VE MOSKOVA KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞTI"

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı" ifadeleri kullanılarak, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması, askeri güç kullanımının ortadan kaldırılması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi yönünde mutabakat sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu adım ile Karadeniz'in uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığı açısından güvenli bir koridor olarak kalmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD'DEN RUSYA'NIN TARIM VE GÜBRE İHRACATINA DESTEK

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak" ifadeleri kullanılarak, ABD'nin bu ürünlerin uluslararası dolaşımının önünü açmak amacıyla deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesi ve liman ile ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesi için destek vereceği aktarıldı.

ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRILAR

Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına yönelik önlemler geliştireceği ifade edilen açıklamada, her iki ülkenin de bu süreçte üçüncü ülkelerin iyi niyetli katkılarını da memnuniyetle karşılayacakları belirtildi. Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelerde savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla nakledilen Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularında somut ilerleme sağlandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin bu konulara çözüm getirilmesi için Ukrayna'ya destek vermeye kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD heyetinin görüşmelerde her iki tarafa da ABD Başkanı Donald Trump'ın "ölümlerin durdurulmasının kalıcı bir barışın tesisi için temel bir gereklilik olduğu" yönündeki yaklaşımının yinelediği aktarılarak, ABD'nin Riyad'da varılan anlaşmalar çerçevesinde, barışçıl çözüm için yürütülen müzakerelere kolaylaştırıcı rolünü sürdürme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.