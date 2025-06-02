Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da İkinci Kez Toplanıyor

Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da İkinci Kez Toplanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bugün saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek görüşmede önemli konular ele alınacak.

Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, -Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün ikinci kez İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması ön görülen görüşme için heyetlerin gelmesini bekleniyor.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ilk görüşmenin ardından heyetlerin Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'da yeniden bir araya gelmesi ön görülüyor. Toplantı öncesinde Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurdu. Görüşme öncesi açıklama yapan Zelenski, esir takası, ateşkes ve kaçırılan çocukların geri dönüşünün öncelikli başlıklar olduğunu vurguladı. Rus heyetine ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu

Partinin kritik ismi evinin tuvaletinde kendini vurdu
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istiyorlar

Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.