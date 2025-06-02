Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da İkinci Kez Toplanıyor

Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, -Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün ikinci kez İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması ön görülen görüşme için heyetlerin gelmesini bekleniyor.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ilk görüşmenin ardından heyetlerin Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'da yeniden bir araya gelmesi ön görülüyor. Toplantı öncesinde Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurdu. Görüşme öncesi açıklama yapan Zelenski, esir takası, ateşkes ve kaçırılan çocukların geri dönüşünün öncelikli başlıklar olduğunu vurguladı. Rus heyetine ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.