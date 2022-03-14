Rusya ve Ukrayna'nın oturduğu masadan yine barış çıkmadı! Müzakereler yarına ertelendi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta gözler bugün ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilen müzakerelere çevrildi. Saat 12.25'te başlayan müzakereler öncesinde iki ülkenin temsilcileri de olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin başladığı sırada konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Görüşmelerde heyetimizin net bir görevi var: Ukrayna ve Rusya cumhurbaşkanları toplantısının gerçekleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak." dedi. Ukrayna heyetinin başkanı Podolyak da, çevrimiçi müzakerelerin aralıksız devam ettiğini söyledi, 4'üncü tur görüşmelerde "ön sonuçların" ele alınacağını ifade etti.

RUSYA TARAFI: ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Rusya delegasyonu tarafından yapılan açıklamada ise henüz görüşmelerde elle tutulur bir gelişme yaşanmadığı ancak iki tarafın da ortak noktada buluşmak için adımlar attığı belirtildi. Rus delegasyonu, Ukrayna ile müzakerelerin başladığından beri önemli bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

4.TUR GÖRÜŞMELERİ YARINA ERTELENDİ

İki ülke arasında merakla beklenen son tur görüşmeleri de saatler süren müzakerelerin ardından sona erdi. Rusya ve Ukrayna arasında bu sefer de beklenen genel ateşkes kararı çıkmazken, müzakerecilerin yarın yeniden bir araya gelmek üzere masadan kalktıkları belirtildi.

"MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.

SON GÖRÜŞMELERDE NELER KONUŞULDU?

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı. Üçüncü tur ise Belarus'un Brest kentinde gerçekleşmiş, insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı.