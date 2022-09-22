Rusya ve Ukrayna arasında esir mübadelesi gerçekleşti! Ukraynalı asker toprağı öptü

Rusya ve Ukrayna arasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasında arasında esir mübadelesi gerçekleşti. Ukrayna'ya teslim edilen askerlerden biri Ukrayna'ya adım atar atmaz toprağı "evim" diye öptü.

Bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Rus yanlısı hükümetler tarafından yönetilen Ukrayna'nın Zelenskiy ile birlikte yönünü batıya çevirdi. Bu durum Rus devleti tarafından hoş karşılanmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yer alan Rus yanlısı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla gerilim tırmandı. İki ülke arasında şubat ayı itibariyle silahlanmalar başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ukrayna halkına "İstilacılara karşı koyun." çağrısıyla sivil silahlanmalar başladı. Rus ordularının saldırılarına sivil halk, barikat oluşturarak direniş gösterdi. Çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiği ve esirlerin olduğu savaşta Türkiye ve diğer önemli ülkelerin devlet başkanlarının araya girmesiyle iki ülke arasında müzakereler başladı.

Toprağı öpen Ukrayna askeri

"EVİM" DİYEREK TOPRAĞI ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda esir mübadelesi kararı alındı. Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi gerçekleştirildi. Mübadele sonucu ülkesine dönen Ukraynalı esir askerlerden biri araçtan iner inmez ''evim'' diyerek toprağı öptü.