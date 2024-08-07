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Rusya ve Suriye'den PKK'yı kızdıracak hamle! Ayn el Arap'a askeri üs kurdular

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Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed görüşmesi öncesi dikkat çeken bir adım atıldı. Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Bölgede Rusya'nın yanı sıra Suriye rejim askerleri de görev alacak. Uzmanlar, bu adımın Türkiye için olumlu olduğunu ifade ederken üssün kurulum amacı, çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemek olarak belirtiliyor.

Rusya ve Suriye, PKK'nın "Kobani" olarak adlandırdığı Ayn el Arap'ta dikkat çeken bir adım atarak bölgeye bir askeri üs kurdu. Rusya'nın bölgede Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askerî üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

KURULUMUN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Üssün kurulumuna ilişkin açıklama, Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk'tan geldi. Ignasyuk "Rusya Federasyonu ve Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede Kobani (Ayn el-Arap) üssünün kurulumunu tamamladı" dedi.

Rus TASS ajansı ise askerî üssün kurulma amacını "Çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemeye yönelik" ifadeleriyle değerlendirdi.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ ASKERİ ÜSSE OLUMLU ADIM OLARAK BAKILIYOR

"Astana Ruhu" kapsamında Ankara ile Şam arasında alt düzeyde başlayan heyetler arası görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi Rusya'nın bölgede Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askerî üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Türkiye gazetesine konuşan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Eray Güçlüer, bölgede Suriye rejiminin güç sahibi olmaya başladığını belirterek, Türkiye'nin o bölgede bir üssün kurulumunu istediğine vurgu yaptı.

Güçlüer "Ayn el-Arap'ta, Suriye'nin de içinde bulunduğu bir üs kurulması çok iyi bir gelişme. Çok stratejik bir adım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki oldukça iyi bir noktada. Söz konusu üssün kurulması bölgede ABD güçlerinin kontrolünde olan terör örgütü PKK'nın konumunun zayıfladığı anlamına gelir. Bu üssün kurulması, ABD ve terör örgütünün bu bölgeden çekilmesinin ardından Rusya ve Suriye'nin bölgede söz sahibi olmaya başladığını gösterir. Terör örgütü bir süredir Haseke ve Deyrizor hattına çekildi. Elbette bu bölgeye çok dikkat etmek gerekiyor ancak çekildiği alanları da Suriye yönetimi yeniden aktif olmaya başlaması sevindirici bir gelişme. Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GELİŞME ANCAK YETERLİ DEĞİL"

Bölgede üs kurulmasını normalleşme sürecinin içindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güçlüer "Bölgenin tamamen terör örgütünden temizlenmesi gerekiyor. Terör örgütü yok edilirse ancak rahatlayabiliriz. Bölgede Rusya'nın rejimle üs kurması ve Moskova ile Ankara'nın ortak devriyeye başlayacak olması güzel gelişme ancak elbette yeterli değil. Terör örgütünün Haseke ve Deyrizor'da yok edilmesi için Türkiye ve Suriye'nin güneydoğusuna doğru stratejik manevra yapılması ve çember içine alınarak yok edilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Beşar Esed Türkiye Suriye Rusya PKK Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (43)

Kerem Sevimli:

Oranın ismi kobani bu ismi pkk o bu vermedi kürtler verdi, sizde özellikle ayn el arap diyorsunuz! Kendinizce asimilasyon sürecini hizlandırıyorsunuz ancak bilgiye ulaşmak artık çok kolay, Ülkemizin suriye de Kürtler dışında her türlü oluşumu dil din milliyet farketmeksizin desteklemesi biz kürtleri ciddi bir şekilde düşünmeye sevk ediyor. Herşeye rağmen ülkemizi güzel

129
421
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JY:

HER HALK GİBİ KÜRTLERİNDE KENDİ ÖZGÜR DEVLETİNİ KURMAYA KENDİ KENDİLERİNİ YÖNETMEYE HAKLARI VARDIR. BUNU HİÇ BİR GÜÇ ENGELEYEMEZ. ER YADA GEÇ BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ KURULACAK.

85
380
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Mücahit Kılıç:

Rusyayı dost sanmayın. Abd ne ise rusya da o Bizim bizden başka kimsemiz yok o yüzden kendimizi geliştirmeliyiz. Öncelikle ekonomi..

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11
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hasan polat:

Akkuyu Rus üssü dyenler Akkuyu has be has Türk Üssü ve Nükleer santralidir. Rusyaya akkuyuda üs izni verilmedi. Bir tane RUS askeri personl Akkuyuda çalışmıyor .

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50
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rihamma baxhiyeva:

Anlamadım Rusya, Türkiye sınırına üs kuruyor ve bundan Türkiye rahatsız olmuyor mu? Amerika Ukrayna'da üs açamasın diye 3 yıldır savaşıyor adamlar.NATO ülkesi Türkiye, yarın birgün Rusya ile savaş olursa Rusya'nın ilk hedef alacağı ülkelerden bir tanesi yine Türkiye'dir. Devletler arasında arkadaşlık olmaz resmi anlaşmalar olur o yüzden biz oraya gittik Putin bize çay ısmarladıya çok güvenmeyelim.

61
14
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aytekin çelik:

HABERİN KAPAK FOTOĞRAFI NE ALAKA! ANLAM VEREMEDİM.

55
2
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doç dr aristokrates:

nesi iyi mesela

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4
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sağdan muhalif:

''Esad benim dostum, ailecek otorup kahve içmişliğimiz, ahbaplığımız var'' diyen bir dünya liderinin vizyonuna sahibiz elhamdülillah !!!!

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5
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Demir Demir:

Bu iyi bişey mi

29
8
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1gerceklerinsesi:

Bu kıyağı bize karşı Rusya Suriyeye neden yaptırttı bilmiyorum ama iyi bir kıyak bizim için.

13
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