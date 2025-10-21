Haberler

Rusya ve ABD Arasında Alaska Mutabakatı Teyit Edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yapılan telefon görüşmesinde, Putin ve Trump arasındaki Alaska'daki uzlaşıya bağlı olduklarını bildirdi. Lavrov ayrıca, olası Budapeşte zirvesinin hazırlık sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da varılan uzlaşıya bağlı olduklarını teyit ettiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "Putin ve Trump arasında Alaska'daki zirvede ve daha sonra yapılan temaslarda varılan mutabakatlara uygun hareket etme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Rubio ile mevcut durumu ve olası Budapeşte zirvesinin hazırlık sürecini değerlendirdiklerini belirten Lavrov, "Zirvenin nerede yapılacağından çok, orada ele alınacak konuların özü önemlidir. Ancak Avrupa Birliği'ni egemen devletlerin birliği olarak değil, Brüksel bürokrasisi içinde yönetilmesi gereken bir yapı olarak gören çevreler, toplantı yeri konusunda yapay tartışmalar yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, ABD medyasındaki 'Putin-Trump zirvesinin ertelenebileceği' yönündeki habere ise tepki gösterdi. Rusya'nın pozisyonunun değişmediğini vurgulayan Lavrov, "Rusya, Alaska'da varılan uzlaşıya bağlı kalmaktadır. Başkan Trump, kısa vadeli ateşkeslerin anlamsız olduğunu, asıl hedefin kalıcı bir barış olması gerektiğini ifade etmişti. Bu formüle sadık kalıyoruz" dedi.

ABD'den çatışmaların derhal durdurulması yönünde açıklamalar geldiğine işaret eden Lavrov, "Eğer sadece durmakla yetinirsek, bu çatışmanın temel nedenlerini göz ardı etmiş oluruz. Başkan Trump'ın göreve gelmesinin ardından, Amerikan yönetimi bu nedenleri net bir biçimde ortaya koymuştu" diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün korunması, nükleer silah sahibi olmaması ve ülkedeki Rusça konuşan nüfusun haklarının güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Avrupa ülkelerinin ön koşulsuz ateşkes çağrılarını eleştiren Lavrov, "Ukrayna'da hemen ateşkes sağlanması, ülkenin önemli bir bölümünün Nazi yönetimi altında kalması anlamına gelir. Rus dilinin yasalarla yasaklandığı dünyadaki tek yerin Ukrayna olmasına izin veremeyiz" açıklamasında bulundu.

Lavrov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin, Putin'in Budapeşte'ye gidişi öncesinde ülkesinin hava sahasının kullanılmaması yönündeki uyarısını da değerlendirerek, "Polonyalı yetkililerin söylemleri, provokatif bir nitelik taşıyor. Görünen o ki, bazıları artık terör eylemlerini meşru bir araç olarak görmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
