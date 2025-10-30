Haberler

Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine 650'den fazla İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füze ile saldırdığını duyurdu. Saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk onlarca kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını 'hayata karşı bir terör savaşı' olarak nitelendirdi.

  • Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 650'den fazla İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı.
  • Saldırılar sonucu Zaporijya kentinde 2 kişi öldü ve 5'i çocuk onlarca kişi yaralandı.
  • Zaporijya kentinde apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapılar hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların saldırılarda 650'den fazla İHA kullandığını ve balistik ile hipersonik dahil 50'den fazla farklı tip füze fırlattığını belirtti.

2 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

"HAYATA KARŞI BİR TERÖR SAVAŞI"

Kesinti yaşanan bölgelerde elektrik ve su temininin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını 'hayata karşı bir terör savaşı' olarak nitelendirdi.

Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

"BASKIYI ARTIRMAK İÇİN YENİ ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR"

Zelenskiy, "Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisi, finans sistemi ile bu savaşı finanse edenlere yönelik ikincil yaptırımlar yoluyla baskıyı artırmak için yeni adımlar atılması gerekiyor. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.