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Rusya, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 gemiyi vurduğunu açıkladı

Rusya, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 gemiyi vurduğunu açıkladı
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RUSYA Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirdi.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 geminin vurulduğu belirtildi. Rus ordusunun, Ukrayna'nın ordu için kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüğü belirletilerek, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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