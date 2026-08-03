Rusya, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 gemiyi vurduğunu açıkladı
RUSYA Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirdi.
RUSYA Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 geminin vurulduğu belirtildi. Rus ordusunun, Ukrayna'nın ordu için kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüğü belirletilerek, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı