Rusya, Ukrayna'ya Ait 57 İnsansız Hava Aracını İmha Etti

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 57 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi. Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 57 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların Samara, Volgograd, Saratov, Rostov, Kursk, Voronej ve Bryansk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.