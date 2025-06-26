Rusya-Ukrayna Üçüncü Tur Müzakereleri Tarihi, Esir Takası Sonrası Belirlenecek

Rusya-Ukrayna Üçüncü Tur Müzakereleri Tarihi, Esir Takası Sonrası Belirlenecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin, esir takasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasından sonra belirleneceğini duyurdu.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihi, esir takası ile ilgili prosedürler tamamlandıktan sonra belirlenecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu. Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın, İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunda varılan anlaşmaları uyguladığını vurgulayarak, "Üzerinde anlaşmaya varılan tüm prosedürler, takas süreci tamamlandıktan sonra, üçüncü turun tarihini belirlemenin sırası gelecektir" diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın, ABD tarafından Ukrayna konusunda müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmesini istediğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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