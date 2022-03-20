Rusya-Ukrayna savaşında iğrenç tuzak! İnsan tacirleri çocukları hedef aldı, genç kızlar tecavüze uğradı
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, bombaların yıktığı ülkeyi terk eden siviller batıya doğru kaçmaya başladı. UNICEF verilerine göre 1.5 milyondan fazla Ukraynalı çocuk Avrupa ülkelerine kaçarken, bu çocukların büyük bir kısmının insan tacirlerinin eline düştüğü ortaya çıktı. Ukrayna'dan kaçan genç kızlar da komşu ülkede iş ve ev vaadiyle kandırılıp, tecavüze uğradı.
Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısı üç milyonu aştı. Savaş, 24 Şubat'ta başlamıştı. 21. yüzyılın en hızlı göçü yaşanıyor yani. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmaları yasaklandı.
Savaşmak için ayrılamıyorlar. Dolayısıyla kaçanların neredeyse tamamı kadınlar ve çocuklar oluyor. Bazı verilere göre ülke dışına çıkan her on Ukraynalı'nın dokuzu kadın ya da çocuk. UNICEF verilerine göre Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalı çocuk sayısı 1.5 milyonu aştı.
Rusya'nın saldırıya geçmesinin ardından Avrupa ülkeleri hemen sınırlarını Ukraynalılara açtı. Ama bu arkasında büyük bir problemi getirdi. O da insan tacirleri. İlk olarak İngiliz Guardian gazetesi konuyu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde, "Avrupa sınırlarında Ukraynalı çocuklar ortadan kayboluyor" denildi. Habere kaynak olarak Polonya'da hizmet veren Homo Faber isimli bir sivil toplum kuruluşu gösterildi. Birçok çocuğun yanında anne ya da babası olmadan kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.
Sınırdaki görevlilerden Karolina, "Savaş ve bombalar, zaten bir çocuğu alt üst ediyor. Sonra tek başlarına kalıyorlar. Yollarda korkuları artıyor. Savunmasızlıkları katlanıyor. Bir çocuğun bunlarla baş etmesi mümkün değil. En kötüsü kayboluyorlar. Bu maalesef şimdilerde oluyor" sözleriyle yaşanan trajediyi özetledi.
Uzmanlar; Polonya, Romanya, Moldova, Slovakya gibi ülkelerde tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Kaçakçılar, özellikle gönüllü gibi çocuklara yaklaşıyor. Ellerinde "Yardım edebilirim", "Evimde yer var" gibi pankartlar taşıyorlar. Ayrıca insan tacirlerinin çok tecrübeli olduğuna dikkat çekiliyor.
Kimleri en kolay şekilde ağlarına düşüreceklerini biliyorlar. Diğer tarafından Ukraynalılar konusunda da geçmişten beri tecrübeliler. International Organisation for Migration tarafından yayınlanan verilere göre 1991 yılından bu yana 120 binden fazla Ukraynalı, insan kaçakçılarının eline düşmüş durumda.
Sabah gazetesinin haberine göre Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana UNICEF'in verilerine göre 5 bin Ukraynalı çocuk dünyaya geldi. Gözlerini bombalara açtılar yani. Diğer taraftan Ukraynalı yetkililerin açıkladığı verilere göre savaş nedeniyle şimdiye kadar en az 108 çocuk ise yaşamını yitirdi.
Batı medyası uygulanan göçmen politikalarını sorguluyor. İngiltere ve Polonya gibi ülkelerde vatandaşlara, Ukraynalı mültecileri evlerine almaları için maddi destek sağlanıyor. Örneğin Polonya hükümeti, evine mülteci alana günlük 10 dolar veriyor, İngiltere ise 450 dolarlık destek açıkladı. Ancak bu yaklaşımın kontrolü zorlaştırdığı ve mültecilerin kaçakçıların eline düşmesinin önünü açtığı yorumları yapılıyor.
France 24'ün haberinde Polonya'da bir kişinin 19 yaşındaki Ukraynalı bir mülteciye tecavüz şüphesiyle tutuklandığı belirtildi. Bir başka kişi 16 yaşındaki bir kıza iş ve kalacak yer vaadinde bulunurken gözaltına alındı. Polonya sırındaki kampa da şüpheli hareketler sergileyen bir kişiye güvenlik birimleri müdahale etti.