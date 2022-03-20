Rusya-Ukrayna savaşında iğrenç tuzak! İnsan tacirleri çocukları hedef aldı, genç kızlar tecavüze uğradı

Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısı üç milyonu aştı. Savaş, 24 Şubat'ta başlamıştı. 21. yüzyılın en hızlı göçü yaşanıyor yani. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmaları yasaklandı.

ÜLKEDEN KAÇAN HER ON KİŞİDEN DOKUZU KADIN YA DA ÇOCUK

Savaşmak için ayrılamıyorlar. Dolayısıyla kaçanların neredeyse tamamı kadınlar ve çocuklar oluyor. Bazı verilere göre ülke dışına çıkan her on Ukraynalı'nın dokuzu kadın ya da çocuk. UNICEF verilerine göre Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalı çocuk sayısı 1.5 milyonu aştı.

"UKRAYNALI ÇOCUKLAR ORTADAN KAYBOLUYOR"

Rusya'nın saldırıya geçmesinin ardından Avrupa ülkeleri hemen sınırlarını Ukraynalılara açtı. Ama bu arkasında büyük bir problemi getirdi. O da insan tacirleri. İlk olarak İngiliz Guardian gazetesi konuyu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde, "Avrupa sınırlarında Ukraynalı çocuklar ortadan kayboluyor" denildi. Habere kaynak olarak Polonya'da hizmet veren Homo Faber isimli bir sivil toplum kuruluşu gösterildi. Birçok çocuğun yanında anne ya da babası olmadan kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

"ÇOCUKLARIN BUNLARLA BAŞ ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sınırdaki görevlilerden Karolina, "Savaş ve bombalar, zaten bir çocuğu alt üst ediyor. Sonra tek başlarına kalıyorlar. Yollarda korkuları artıyor. Savunmasızlıkları katlanıyor. Bir çocuğun bunlarla baş etmesi mümkün değil. En kötüsü kayboluyorlar. Bu maalesef şimdilerde oluyor" sözleriyle yaşanan trajediyi özetledi.

ÇOCUKLARA GÖNÜLLÜ GİBİ YAKLAŞIYORLAR

Uzmanlar; Polonya, Romanya, Moldova, Slovakya gibi ülkelerde tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Kaçakçılar, özellikle gönüllü gibi çocuklara yaklaşıyor. Ellerinde "Yardım edebilirim", "Evimde yer var" gibi pankartlar taşıyorlar. Ayrıca insan tacirlerinin çok tecrübeli olduğuna dikkat çekiliyor.

120 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI KAÇAKÇILARIN ELİNE DÜŞTÜ

Kimleri en kolay şekilde ağlarına düşüreceklerini biliyorlar. Diğer tarafından Ukraynalılar konusunda da geçmişten beri tecrübeliler. International Organisation for Migration tarafından yayınlanan verilere göre 1991 yılından bu yana 120 binden fazla Ukraynalı, insan kaçakçılarının eline düşmüş durumda.

5 BİN UKRAYNALI ÇOCUK SAVAŞA DOĞDU

Sabah gazetesinin haberine göre Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana UNICEF'in verilerine göre 5 bin Ukraynalı çocuk dünyaya geldi. Gözlerini bombalara açtılar yani. Diğer taraftan Ukraynalı yetkililerin açıkladığı verilere göre savaş nedeniyle şimdiye kadar en az 108 çocuk ise yaşamını yitirdi.

EVİNE ALANA PARA DESTEĞİ DOĞRU MU?

Batı medyası uygulanan göçmen politikalarını sorguluyor. İngiltere ve Polonya gibi ülkelerde vatandaşlara, Ukraynalı mültecileri evlerine almaları için maddi destek sağlanıyor. Örneğin Polonya hükümeti, evine mülteci alana günlük 10 dolar veriyor, İngiltere ise 450 dolarlık destek açıkladı. Ancak bu yaklaşımın kontrolü zorlaştırdığı ve mültecilerin kaçakçıların eline düşmesinin önünü açtığı yorumları yapılıyor.

EV VADEDİYORLAR

France 24'ün haberinde Polonya'da bir kişinin 19 yaşındaki Ukraynalı bir mülteciye tecavüz şüphesiyle tutuklandığı belirtildi. Bir başka kişi 16 yaşındaki bir kıza iş ve kalacak yer vaadinde bulunurken gözaltına alındı. Polonya sırındaki kampa da şüpheli hareketler sergileyen bir kişiye güvenlik birimleri müdahale etti.