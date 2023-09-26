Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu

Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nı 2 saat boyunca İHA'larla vurdu. Ukrayna 38 İHA'nın 26'sının imha edildiğini açıklarken, saldırıda 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığı, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya ordusu dün gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nı vurdu. Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper saldırıda kontrol noktası binası ve depoların hasar gördüğünü, yaklaşık 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığını, yangının söndürüldüğünü söyledi.

İHA'LARIN ÇOĞU DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi. Rus ordusunun güneydoğu yönünden 38 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, "Hava kuvvetlerimizin Ukrayna savunma kuvvetlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 26 "Şahed" İHA imha edildi." ifadesi kullanıldı.

"LİMAN ALTYAPISI VURULDU"

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Rusya'nın 2 saat boyunca Odessa'ya İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların çoğunun düşürüldüğüne dikkati çeken Kiper, "Ne yazık ki İzmail ilçesinde liman altyapısı vuruldu, 2 kişi yaralandı." şeklinde bilgi verdi.

30 KAMYON VE 6 TIR ALEV ALDI

Kiper, saldırıda kontrol noktası binası ve depoların hasar gördüğünü, yaklaşık 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığını, yangının söndürüldüğünü kaydetti.