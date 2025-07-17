Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı

Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan bir AVM'ye 500 kilogramlık bomba ile saldırdı. 4 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı saldırıda 54 mağaza, 304 daire ve 8 aracın zarar gördü. Saldırıda Rusya tarafından geliştirilen glide bombaları kullanıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia kasabasında bir AVM'yi 500 kilogramlık Glide hava bombaları ile vurdu. Saldırıda 4 kişi ölürken 24 kişi de yaralandı. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı, saldırı sonucunda 54 mağaza, 304 daire ve 8 aracın zarar gördüğünü ve saldırının ardından yangın çıktığını belirtti.

ZELENSKİY: TAM ANLAMIYLA DEHŞET VERİCİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "tam anlamıyla dehşet verici" olarak nitelendirdiği saldırının "hiçbir askeri mantığı olmadığını" vurgulayarak, "Bu korkunç, aptalca bir Rus terörüdür. Amaçları yalnızca olabildiğince çok kişiyi öldürmek. Rusya'nın yaptığı şey işte bu tür alçak saldırılardır." dedi.

Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı

GLİDE BOMBASI, UÇAKTAN ATILIYOR, SÜZÜLEREK HEDEFİ VURUYOR

Glide (süzülerek hedefe yönelen) hava bombaları, normalde uçağın doğrudan hedefin üzerine gidip bırakması gereken bombaların geliştirilmiş hali. Bu bombalara kanatlar ve bazen de uyduyla yönlendirme sistemi ekleniyor. Böylece uçak, hedefin çok uzağından bu bombayı bırakabilir ve bomba havada süzülerek hedefe ulaşabiliyor. Bu sistem sayesinde uçaklar daha güvenli mesafelerden saldırı yapabiliyor.

FAB, Rusça'da "yüksek patlayıcılı hava bombası" anlamına geliyor. Bu bombalar, Sovyetler Birliği döneminden beri sıkça kullanılıyor ve günümüzde de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta en çok kullandığı bombalardan biri.

Bu tür hava bombaları, Ukrayna'daki altyapılar ve cepheye yakın şehirler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Genellikle Ukrayna ordusunun üslerine, malzeme depolarına, köprülere ve fabrikalara saldırmak için kullanılıyorlar. Sabit, yani hareket etmeyen hedefleri vurmakta çok etkili oluyorlar.

GLİDE BOMBALARINI HAVADA VURMAK İMKANSIZ

Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu'na göre, Rusya'nın glide bombaları 2024 yılında 360 Ukraynalı sivili öldürdü, bin 861 kişiyi yaraladı. Bu veriler, 2023'e göre ölümlerde 3 kat, yaralanmalarda ise altı kat artışa işaret ediyor.

Rus kuvvetleri, 250, 500 ve bin kilogram ağırlığında çeşitli glide bombaları kullanıyor. En güçlü olanı ise 3 tonluk yüksek patlayıcı FAB-3000 bombası. Rusya Savunma Bakanlığı bu bombanın seri üretimine geçildiğini duyurdu.

Bu bombalar çok büyük yıkıma yol açıyor ve durdurulmaları oldukça zor. Füze gibi motorları olmadığı için ısı yaymıyorlar. Bu yüzden, ısıya duyarlı savunma sistemleri onları fark edemiyor ve havada vurmak neredeyse imkansız.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

payının Netanyahudan farkı yok ikisi de sivilleri vuruyor putini destekleyenlerde ya akıl yok ya da iman yok abd kötü diye putin melek mi oldu yanlış yanlışı doğru yapmaz hepsi zalim

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Her iki tarafı da sevmem ama savaş en son seçenek olmalı. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve İsrail. Bunlar dünyanın başına daha çok bela açacak

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Savaş iğrençtir.

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

Barış huzuru guveni saygıyı meydana getirir. kan akıtarak şiddet uygulayarak aldatarak güçlüyüm diye her şeyi yaparım kafasından artık vazgeçmelisiniz.BU DÜNYADA HER İNSANIN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI EN DOĞAL HAKKI...

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

Netanyahu bırak inadı, sen Sovyetler Birliği toprağısın

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