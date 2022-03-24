Rusya, Ukrayna'da yaşanan savaşla ilgili güvenilmez bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Google News hizmetini yasakladı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları devam ederken bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine de engellemeler devam ediyor. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google'ın haber toplama servisi olan Google News uygulamasına erişimin engellendiği duyuruldu.

"ASKERİ OPERASYON HAKKINDA GÜVENİLMEZ BİLGİLER İÇERİYOR"

Açıklamada Google'ın bu servisi üzerinden Ukrayna'daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, "Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki Google News hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı" denildi.

FACEBOOK KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Facebook, Rus medya kuruluşlarına uygulanan sansür sebebi ile Rusya'da kapatılmıştı. 145 milyonluk nüfusu bulunan Rusya'da toplam 106 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Ülkede en yaygın sosyal ağ 72 milyon kullanıcı ile Rus sosyal paylaşım platformu VK. Rusya'da Facebook kullanıcı sayısı ise 8.6 milyon seviyesinde.

TWITTER YASAKLANMIŞTI

Facebook'un kapatılmasından kısa bir süre sonra açıklanan kararda Twitter yasaklanmıştı. Rusya'da Twitter kullanan insan sayısının 3 milyon civarında olduğunu biliniyor.