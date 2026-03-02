Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDECEK SÖZLER: ŞÜPHESİZ BAŞLAYACAKTIR

ABD'nin İran'a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, "İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok." ifadesini kullandı. 3. Dünya Savaşı'nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, "Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır." yorumunda bulundu.

Dmitriy Medvedev

"DOMUZLAR YEMLİKLERİNİ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR"

Medvedev, Avrupa Birliği'nin İran konusunda "ABD'nin vasalı" gibi hareket ettiğini belirterek, "Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar." dedi. ABD'nin Rusya'dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya'nın garantisi olduğunu kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.