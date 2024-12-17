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Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

AFGANİSTAN'DA YÖNETİMİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Rusya, 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılması için harekete geçti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

TALİBAN İLE RUS HÜKÜMETİ RESMİ TEMAS KURACAK

Kabul edilen yasa tasarısına göre, terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek. Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek. Rusya, 2003 yılında Taliban'ı "terör örgütü" listesine almıştı.

Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Taliban'a terörist diyen Rusya ve batı devletleri Taliban'ın 100 katı fazla insan öldürdüler. Kim gerçek terörist?

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