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Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi

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Suriye'de Beşar Esad'a destek açıklaması yapan Rusya'nın şu anda bölgede ne yaptığı ve yapacağı merak konusu olurken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği son röportajda konuyla ilgili detaylara girmemesi ve yalnızca Doha'daki görüşmeyi işaret etmesi hayal kırıklığı yarattı. Analistler "Putin'in Ukrayna ile uğraşırken Esad'a yardım etmesi güç" yorumunda bulunurken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Lavrov röportajıyla ilgili "Putin'in vakti yok, izleyemedi" açıklaması geldi.

Suriye'deki sıcak gelişmeler sırasında dünyanın gözü Rusya'nın sahada ne durumda olduğunda. Tam da bu soru odak noktasıyken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile bir röportaj yaptı. Dünyanın odağındaki sorulara yanıt aramak için şu ana kadar X'te milyonlarca görüntüleme alan röportajda Lavrov, Doha'da yapılacak görüşmeyi işaret ederek " Suriye'nin istikrarının bu görüşmeyle şekilleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Ancak Suriye ile ilgili detaylara girmemesi dünya basınında hayal kırıklığı yarattı.

"BAŞKAN'IN İZLEMEYE HİÇ VAKTİ OLMADI"

Rus gazete Izvestiya'nın haberine göre gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'u uçakta konuyla ilgili soru yağmuruna tuttu. Kremlin Sözcüsüne "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Lavrov'un röportajını izleyip izlemediği" soruldu. Peskov'un bu soruya cevabı ise "Başkan'ın röportajı izlemeye hiç vakti olmadı, tüm gece geç saatlere kadar çalıştı" şeklinde oldu.

Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi

"HAVA SALDIRILARI HTŞ'Yİ DURDURMAYA YETMİYOR"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde Rus araştırmacı olan Ruslan Süleymanov ise Deutsche Welle İngilizce'ye "Rusya artık on yıl önce yaptığı gibi Esad rejimini destekleyecek konumda değil" yorumunu yaptı. Süleymanov'a göre Rusya, Devlet Başkanı Esad yönetimindeki Suriye hükümet güçlerini desteklemek için "hava saldırıları düzenliyor olsa da, bu HTŞ'yi durdurmaya yetmiyor."

Uzmana göre bu noktada önceki Halep savaşından temel fark, Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşıyla çok daha fazla meşgul olması. Uzman bununla beraber Suriye'deki Rus askeri birliğinin her zaman nispeten küçük olduğunu belirterek şu noktalara dikkat çekti; "2015'te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç savaşın dördüncü yılında Beşşar Esad'ı askeri olarak güçlendirmeye karar verdiğinde, esas olarak hava kuvvetlerini Suriye'ye konuşlandırdı. Resmi rakamlar hiçbir zaman yayınlanmadığı için tahminlere göre, yalnızca 2 bin ila 4 bin asker ek olarak konuşlandırıldı. Ayrıca, Wagner Grubu'ndan olanlar gibi hemen hemen aynı sayıda paralı asker o sırada eklendi ve bu gruplar Suriye'deki kara savaşlarına normal askerlerden daha sık katıldı. Bu arada İran ve Hizbullah gibi müttefik milisleri İsrail ile yaşanan çatışmadan dolayı zayıfladı. Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) isyancıları ilerlemek için fırsatı değerlendirdi."

Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDemir Acer:

esed kaybettikce bizdeki pkkypg yandaslari kuduruyorlar cunku planini kurduklari devletcik suya dustu

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Şeytan Esad'ı tanısa tövbe eder 5 vakit namaza başlar.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

PUTIN KAC SENEDIR UKRAYNADA NE BASARDI?? NE ELDE ETTI??? HICBIRSEY!!! BINLERCE ASKERINI KAYBETTI, VE HALEN KAYBETMEYE DEVAM EDIYOR! SAVAS ALANINDA BU IS CÖZÜLMEZ BU ARTIK NET BELLI! CÜNKÜ ABD VE KUKLALARI HIC DURMADAN UKRAYNAYA AGIR FÜZELER DAHIL HERTÜRLÜ SILAH VE ASKERI MÜHIMAT VERMEYE DEVAM EDIYOR! BU GIDISLE UKRAYNA SAVASI 10 SENE SÜRER. AMA ESADIN SONU YAKLASTI BUDA NET BELLI !!

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