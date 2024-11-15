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Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı

Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı
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Rusya, geçen yıl Noel döneminde İngiliz yapımı Storm Shadow füzesiyle vurulan ve 34 denizcinin yaşamını yitirdiği bir savaş gemisi saldırısını 11 ay boyunca gizlemeye çalıştı. Bu bilgi, ölen bir denizcinin annesinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan füze, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım kapsamında verilmişti. Olay, Rusya'nın savaş malzemeleri taşıyan Novocherkassk adlı çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından batırılmasıyla sonuçlandı.

Rusya, uzun süre gizlediği bir bilgiyi doğrulamak zorunda kaldı. Geçen yıl Noel döneminde İngiliz yapımı Storm Shadow füzesiyle vurulan Rus savaş gemisinde 34 denizcinin öldüğü ortaya çıktı.

Olay, ölen bir denizcinin annesinin sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Anne, 23 yaşındaki oğlu Vsevolod Kurbatov için yaptığı paylaşımda "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Annen olmak bir onur" ifadelerini kullandı. Genç denizci, doğum gününden sadece bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'nın 26 Aralık 2023'te düzenlediği saldırıda, 112 metre uzunluğundaki Novocherkassk adlı Rus çıkarma gemisi batırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında en genci 19 yaşındaki Vlad Yaremenko olmak üzere, 24 yaşındaki Alexander Kolotvinov ve 20 yaşındaki Kirill Korf da bulunuyordu.

Saldırıda kullanılan 2.5 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon TL) değerindeki Storm Shadow füzesi, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım kapsamında verilmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

Batırılan geminin savaş malzemeleri taşıdığı belirtilirken, Putin yönetimi can kaybını 11 ay boyunca gizlemeye çalıştı. Ancak ölen denizcilerin ailelerinin paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı.

Bu arada Ukrayna'nın bir sonraki büyük hedefinin, Rusya'nın Kırım'a tek kara bağlantısını sağlayan Kerç Köprüsü olduğu bildiriliyor. Köprü daha önce de Ekim 2022'de bombalı saldırıya uğramıştı.

Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı

Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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