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Rusya, olası durumda hedef alacağı NATO üssünü açıkladı

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Ukrayna'nın ABD ve İngiltere füzelerini Rusya'ya ateşlemesi ile birlikte gerginlik artarken; Rusya, gerilim tırmanırsa ilk olarak Polonya'daki NATO üssünü vuracağını bildirdi.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya- Ukrayna savaşı, Ukrayna'nın Rusya'ya ABD ve İngiltere füzeleriyle saldırmasının ardından yeni bir boyut kazandı.

Rusya saldırılara kıtalararası balistik füze ateşleyerek yanıt verirken; bölgedeki gerginlik her geçen dakika artıyor. Gerginlikle birlikte karşılık açıklamalar da birbirini izliyor.

RUSYA'NIN HEDEFLERİ ARASINDA POLONYA'DAKİ ÜS VAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği basın toplantısında, NATO ve ABD'nin yaklaşık 10 yıldır Rusya'nın güvenlik endişelerini hiçe sayarak yürüttüğü inşaat projelerine dikkat çekti.

Bu süreçte Rusya'nın karşı önlemler geliştirdiğini belirten Zakharova, "Bu tür Batı askeri tesislerinin yarattığı tehditler göz önünde bulundurulduğunda, Polonya'daki füze savunma üssü, gerekirse modern silahlarla etkisiz hale getirilebilecek öncelikli hedefler arasına dahil edilmiştir" dedi.

Zakharova, üssün kurulmasını "NATO'nun askeri altyapısını Rusya sınırlarına daha da yakınlaştırmaya yönelik kışkırtıcı ve istikrar bozucu bir adım" olarak nitelendirdi. Zakharova, bu hamlenin stratejik istikrarı baltaladığını ve nükleer riskleri artırdığını vurguladı.

Rusya, olası durumda hedef alacağı NATO üssünü açıkladı
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