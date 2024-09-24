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Rusya'nın 'Yenilmez' denilen füzesi Satan II, havada patladı

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Rusya'nın 'yenilmez' Satan II füzesinin son denemesi başarısız oldu. 18 bin km menzilli füze, dünyanın en uzun menzillisi. Denemede büyük bir krater oluştu. Rusya, bu füzeyle Avrupa'yı tehdit ediyor, dakikalar içinde vurabileceklerini iddia ediyordu. Başarısızlık, Rusya'nın askeri teknoloji iddialarını zayıflattı ve uluslararası güvenlik dengelerini etkiledi. Uzmanlar, 2022'den beri füzenin sorunlar yaşadığını belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yenilmez" olarak tanımladığı Satan II adlı kıtalararası balistik füzenin son denemede başarısız olduğu bildirildi. Batı'da "Şeytan" olarak bilinen ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bu füzeler, 18 bin kilometre menziliyle dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olarak kabul ediliyor.

İngiliz The Times gazetesi, uydu verilerine dayanarak, RS-28 Sarmat olarak da bilinen füzenin son denemelerinde başarısız olduğunu rapor etti. Maxar Technologies şirketinin uydu görüntülerinde, deneme yapılan bölgede büyük bir krater oluştuğu gözlemlendi.

Rus yetkililer, bu füzeleri sık sık Batı'yı tehdit etmek için kullanmış, özellikle İngiltere ve Fransa gibi Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerinin şehirlerini dakikalar içinde vurabileceklerini iddia etmişti.

Askeri analistler, 2022'deki başarılı denemeden sonra füzenin bir dizi başarısızlık yaşadığını belirtti. Rusya'nın nükleer gücü konusunda uzman olan Pavel Podvig, tüm göstergelerin Arktik bölgeden Kamçatka'ya fırlatılan füzenin başarısız olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Bu gelişme, Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki iddialarına gölge düşürürken, uluslararası güvenlik dengeleri açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rusya'nın 'Yenilmez' denilen füzesi Satan II, havada patladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Teknoloji Güvenlik Politika Dünya Rusya Rusya

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