Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle AB'nin hava sahası kapatmasının ardından ilk kez bir Rus uçağı Romanya'ya indi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının ardından ilk kez bir Rus uçağı bu sabah Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda havaalanına iniş yaptı. Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Bükreş'te bulunan büyükelçiliğindeki 40 personelin aileleriyle birlikte bir Rus hava yolu şirketine ait sivil uçakla Romanya'dan ayrılacağı bildirildi. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının onayının alındığı da belirtildi. Romanya Dışişleri Bakanlığı, 8 Haziran'da Rusya'nın Bükreş'teki büyükelçiliğindeki personel sayısını azaltmasını istemiş ve karara uyulmaması durumunda bazı çalışanların akreditasyonlarının iptal edileceğini açıklamıştı.