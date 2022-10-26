Herkesin korkulu rüyası olan nükleer tatbikatı Putin resmen başlattı

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Kremlin yönetimi nükleer silahların kullanıldığı caydırıcılık tatbikatı başlattı. Burada bir açıklama yapan Putin, ''Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız'' açıklaması yaparak Kiev yönetiminin nükleer silah kullanabileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'daki savaş ederken topraklarında nükleer silahların kullanıldığı bir caydırıcılık tatbikatı başlattı. Tatbikatta konuşma yapan Putin'in açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü.

KREMLİN TATBİKATA DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi. Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

''HEDEFLERE ULAŞILDI''

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

TATBİKAT KONUSUNDA ABD BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya'nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

''UKRAYNA KİRLİ BOMBA KULLANACAK''

Öte yandan tatbikatta konuşma yapan Putin ise yaptığı konuşmada, ' ' Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız'' açıklamalarını yaptı. Bu açıklamanın ardından cephede durumun daha da gerginleşmesi beklenirken çatışmanın dozu artabilir.

KİRLİ BOMBA İDDİASI NEREDEN ÇIKMIŞTI?

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Kiev yönetiminin kirli bomba kullanımını içeren olası provokasyonlarından endişe duyduğunu" dile getirmişti. Bunun ardından Ukrayna iddiaları reddetmişti.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

Kirli bombalar, nükleer silah sınıfına girmiyor. Ancak kitlesel yıkım etkisine sahipler. Konvansiyonel bir silah olarak bilinen kirli bomba, geleneksel patlayıcıların içine kimyasal radyoaktif malzemelerin eklenmesiyle hazırlanıyor.