Rusya'nın geri adımı Kadirov'u küplere bindirdi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı

Ukrayna'nın Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirmesi sonrası Rusya kasabadan çekildiğini açıkladı. Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması sonrası Putin'in sağ kolu Çeçen lider Kadirov'dan korkunç bir tehdit mesajı geldi. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna ordusu bugün Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirdi. Haidai kentten çıkış yollarının ve tedarik rotalarının hemen hepsinin kesildiği ifade edildi.

"5 BİN RUS ASKERİ UKRAYNA ORDUSU TARAFINDAN KUŞATILDI"

Luhansk Valisi Serhiy Hayday da yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu.

"MÜTTEFİK BİRLİKLER AVANTAJLI HATLARA ÇEKİLDİ"

Rusya ise askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından yakalanmasını önlemek amacıyla doğu Ukrayna'daki Lyman kasabasından çekildiğini resmen duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tehdit yaratılmasıyla bağlantılı olarak, müttefik birlikler yerleşimden daha avantajlı hatlara çekildi" ifadelerini kullandı.

KADİROV'DAN BİR TEHDİT MESAJI DAHA

Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası bu geri adımı dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması geldi. Kadirov, Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuştu.

"NÜKLEER SİLAHLAR GİBİ DAHA SERT ÖNLEMLER ALINMALI"

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi.