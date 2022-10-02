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Rusya'nın geri adımı Kadirov'u küplere bindirdi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirmesi sonrası Rusya kasabadan çekildiğini açıkladı. Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması sonrası Putin'in sağ kolu Çeçen lider Kadirov'dan korkunç bir tehdit mesajı geldi. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna ordusu bugün Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirdi. Haidai kentten çıkış yollarının ve tedarik rotalarının hemen hepsinin kesildiği ifade edildi.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday da yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu.

Rusya ise askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından yakalanmasını önlemek amacıyla doğu Ukrayna'daki Lyman kasabasından çekildiğini resmen duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tehdit yaratılmasıyla bağlantılı olarak, müttefik birlikler yerleşimden daha avantajlı hatlara çekildi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geri adımı Kadirov'u küplere bindirdi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı

Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası bu geri adımı dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması geldi. Kadirov, Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuştu.

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ramazan Kadirov Vladimir Putin Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

vatandaş rıza:

Ukraina ile rusya aynı ırk insanlar rusya bu nedenle orayı dümdüz edebilecek gücü olduğu halde yavaş ilerlemeyi tercih ediyor kendi ırkından kendini destekleyen ukrainadacok innsan var yoksa haritadan silerdi

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Ali Kılıç:

rus çocukları ağlıyor

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