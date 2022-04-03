Rusya'nın çekildiği bölgeden fotoğraf paylaşan Zelenski, Rus askerlerine küfrederek tepkisini dile getirdi

Rusya- Ukrayna savaşında 39. gün geride kalırken barış görüşmeleri kapsamında Rus ordusu Kiev yakınlarından çekildi. Rus birliklerinin bölgeden çıkmasından sonra Irpin yakınlarındaki Buça'dan gelen fotoğraflar dünyayı sarstı.

CESETLER ETRAFI KAPLAMIŞ

Çekilmenin ardından Buça ilçesine giren Ukrayna askerleri ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şoke oldular. Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlandığı görüntüler tüm dünyayı derinden etkiledi.

ZELENSKİ'DEN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Buça'da yaşanan vahşeti Telegram hesabından paylaştığı mesajında anlattı. Zelenski, Ukrayna'da yaşanan dehşetten NATO'yu sorumlu tutarak, "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p.çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullandı.