Rusya'nın çekildiği bölgeden fotoğraf paylaşan Zelenski, Rus askerlerine küfrederek tepkisini dile getirdi
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Rusya-Ukrayna savaşında 40. güne yaklaşılırken Rus birlikleri müzakere kapsamında Kiev yakınlarından çekildi. Ancak Rus ordusunun geride bıraktıkları tüm dünyayı derinden etkiledi. Kiev yakınlarındaki Buça'dan onlarca sivilin cesedinin fotoğrafını paylaşan Ukrayna lideri Zelenski, yaşananlardan dolayı NATO'yu sorumlu tuttu. Zelenski, mesajının devamında Rus askerlerine küfrederek tepkisini gösterdi.
Rusya- Ukrayna savaşında 39. gün geride kalırken barış görüşmeleri kapsamında Rus ordusu Kiev yakınlarından çekildi. Rus birliklerinin bölgeden çıkmasından sonra Irpin yakınlarındaki Buça'dan gelen fotoğraflar dünyayı sarstı.
CESETLER ETRAFI KAPLAMIŞ
Çekilmenin ardından Buça ilçesine giren Ukrayna askerleri ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şoke oldular. Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlandığı görüntüler tüm dünyayı derinden etkiledi.
ZELENSKİ'DEN KÜFÜRLÜ TEPKİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Buça'da yaşanan vahşeti Telegram hesabından paylaştığı mesajında anlattı. Zelenski, Ukrayna'da yaşanan dehşetten NATO'yu sorumlu tutarak, "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p.çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022