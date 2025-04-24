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Rusya, İngiltere'nin 21 Parlamento Üyesine Giriş Yasağı Getirdi

Rusya, İngiltere'nin 21 Parlamento Üyesine Giriş Yasağı Getirdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ülkeye yönelik 'düşmanca' politikaları nedeniyle 21 parlamento üyesine giriş yasağı uygulandığını açıkladı. Açıklamada, yaptırım listesinin genişletileceği de vurgulandı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine 'ülkeye giriş yasağı' getirildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine 'ülkeye giriş yasağı' getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı 'düşmanca' siyaset izlediği, yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı belirtildi. Buna karşılık olarak İngiltere'nin 21 parlamento üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye yer verildi. Açıklamada, yaptırım listesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği de kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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