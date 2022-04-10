Rusya hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy ilk kez uydudan görüntülendi

2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlılarının oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni resmi olarak tanıyarak destek vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgalinde 45'inci günde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

RUSYA HEDEF DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI

Savaşın başlamasından beri kayda değer bir toprak kazanımı elde edemeyen Rusya, hem Ukrayna'daki direniş hem de Batı'nın yaptırımlarıyla birlikte beklediği başarıyı kazanamazken hedef değiştirmeye başladı. İki hafta önce İstanbul'da gerçekleşen ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geldiği barış görüşmeleri sonrasında Moskova yönetimi Kiev yakınlarından çekilmeye başlarken bu noktalarda saldırıları da azalttı.

KİEV'DEN AYRILIP ÜLKENİN DOĞUSUNA DOĞRU İLERLİYORLAR

Fakat Kiev'den ayrılan ve birçok noktada saldırıları azaltan Rusya'nın konvoylar halinde Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediği ortaya çıktı. Maxar isimli görüntüleme şirketinin İngiliz haber ajansı Reuters ile paylaştığı uydu görüntülerinde 13 kilometre uzunluğundaki konvoyun Ukrayna'nın doğusuna ilerlediği görüntülendi.

KONVOYUN DONBAS'A İLERLEMESİ BEKLENİYOR

Aralarında zırhlı araç, füze rampası ve askeri araçların da olduğu uzun konvoy Ukrayna'nın Velkyi Burluk kasabasından geçerken görüntülendi. Ukrayna ile Rusya sınırına yakın olan Harkov'a yakın olan kasabadan geçen araçların Donbas bölgesine ilerlemesi bekleniyor.

64 KM'LİK KONVOY KİEV'E GİRMEYİ BAŞARAMADI

Savaşın başladığı günlerde Rus ordusuna ait yaklaşık 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'in etrafını sarmış fakat şehre girmeyi başaramamıştı.