Rusya "Hamile değil" demişti! Dünyanın konuştuğu Ukraynalı fenomen doğum yaptı - Haberler

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Rusya "Hamile değil" demişti! Dünyanın konuştuğu Ukraynalı fenomen doğum yaptı

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Rusya'nın vurduğu Mariupol'deki doğum hastanesinden kaçış görüntüleriyle savaşın simgelerinden biri haline gelen Ukraynalı sosyal medya fenomeni Mariana Vishegirskaya doğum yaptı. Rusya'nın görüntüleri sahtelikle suçladığı ve hamile olmadığını iddia ettiği Mariana'nın bir kız çocuğu oldu.

Vishegirskaya'nın Rus saldırısı sonrası yaralı halde hastaneden kaçış görüntüleri dünya genelinde ses getirmişti. Genç kadının Türkiye'de yaşayan yeğeni, Vishegirskaya'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyledi. Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kislitya da doğumu doğrulayarak, bebeğin adının Veronika olduğunu belirtti.

Rusya hamile değil demişti! Bombalanan doğum hastanesinden kaçan kadının kız çocuğu oldu

RUSYA GÖRÜNTÜLERE SAHTE DEMİŞTİ

Ukrayna hastaneye yönelik saldırıda 3 sivilin öldüğünü belirtirken, Rusya hastanede hastalar değil Ukraynalı silahlı militanların bulunduğunu savunarak Vishegirskaya'nın yer aldığı görüntülerin sahte olduğunu öne sürmüştü.

Rusya hamile değil demişti! Bombalanan doğum hastanesinden kaçan kadının kız çocuğu oldu

Bilsay Özer
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Yorumlar (7)

Erol Camoglu:

Buzim yagcilar ukraynsnyi ve kafirleri dert ettikleri kadar suriye yemendekileri arakandakileri filistindekiler dert etmediler ne diy3yim bunlarin onune ne koyarsan onu yerler

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Alex:

Garip olan yorumlar hitlerin sofrası ile örtüşüyor vicdansızlığınız biat ettiğiniz şeytanın öz sözleri benim kardeşim yada abim bu tarz bir anlayışa sahip olsa benim için doğmamıştır ölüdür. Nasıl bir kin nasıl bir nefret ırkçılıkla zehirlenmişsiniz

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Abura Demirel:

bizene hamilelerden kiminle yatıp kalktıysan onun yanına git ! git hz isa'nın babası yok !

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