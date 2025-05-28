Rusya, Ukrayna ile Yeni Tur Müzakereleri En Kısa Zamanda Duyuracak

Rusya, Ukrayna ile Yeni Tur Müzakereleri En Kısa Zamanda Duyuracak
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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını bildirdi.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 13'üncü Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katıldı. Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ve bu ülkelere minnettar olduklarını ifade etti. Lavrov, "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Ukrayna'da tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız" dedi.

Lavrov, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi. NATO'nun doğuya doğru yayılması, Ukrayna meselesinin ve Avrupa'da güvenlik alanında krizin ortaya çıkmasına neden oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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