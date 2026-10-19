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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Manama temaslarının ardından Tahran'a gitti

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Manama temaslarının ardından Tahran'a gitti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Manama'daki Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi görüşmelerinin ardından Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Lavrov'un İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyor.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn'in başkenti Manama'da Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Lavrov'un, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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