Rusya Devlet Başkanı Putin 'Aleykümselam' dedi, salonda alkış tufanı koptu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda, bir müftünün selamına "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi. Putin toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, "Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yapılan toplantıda, bir din adamının selamına "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi. O esnada salonda bulunanlar Putin'i alkışladı. Putin öte yandan Gazze'deki insanlık dramına ilişkin de konuştu.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu.

PUTİN: ALEYKÜM SELAM

Rus lider Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yapılan bir toplantıda, Meclis Başkanı Müftü Albir Kurganov'un "Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Selamünaleyküm" sözlerine, "Aleykümselam" diye cevap verdi. O sözler sonrası salondakiler Putin'i alkışladı.

"GAZZE'DE YAŞANANLARA ÜZÜLMEYENLER TAŞ KALPLİ"



Rus lider Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Dağıstan'daki olayların Rusya'da karışıklık çıkarmak isteyen ülkelerce kışkırtıldığını vurgulayan Putin, "(Gazze'de) Orada yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor. Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." ifadelerini kullandı.

DAĞISTAN'DAKİ OLAYLAR NEDENİYLE ABD'YE SUÇLAMA

Putin, Dağıstan'da yaşayanlara saldırarak Filistin'e yardım edilemeyeceğinin de altını çizdi. ABD'nin Yahudileri destekliyormuş gibi görünmeye çalıştığını anlatan Putin, "Bir yandan da Ukrayna'daki ajanlarının elleriyle Rusya'da Yahudi katliamı örgütlemeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle inanılmaz bir rezalet. Bu bir çeşit sapkınlıktır." dedi.