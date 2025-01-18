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Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre; Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Sivil kayıpların yanı sıra altyapı ve bazı sivil yapılar da zarar gördü. Tahrip olan yapılar arasında metro ve kafeler de bulunuyor.

10 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya kenti de Rus hava saldırısına maruz kalırken 10 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle yıkılan binaların enkazı henüz kaldırılabilmiş değil. Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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