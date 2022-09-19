Buzlar eriyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esad gelse görüşürdüm" dedi, günler sonra Rusya da topa girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşüp görüşmeyeceği tartışmaları devam ederken Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli bir açıklama geldi. AK Parti MKYK toplantısında "Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm" dediği ortaya çıkan Erdoğan'ın bu çıkışı sonrasında topa giren Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabiliriz" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemdeki yerini korurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TOPLANTI İÇİN YER TEMİN EDEBİLİRİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söyledi. Bogdanov, bugün Rus Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.

"ASKERİ VE ÖZEL BİRİMLER ARASINDA TEMASLAR VAR"

Bogdanov, "Elbette böyle bir toplantının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Bir araya gelerek ortak bir zemin bulmalarını teşvik ediyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov.

"RUSYA GÖRÜŞMEYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Türkiye'den bu konuda gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rus yetkili, Türkiye ve Suriye kabul ederse Rusya'nın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

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