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Buzlar eriyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esad gelse görüşürdüm" dedi, günler sonra Rusya da topa girdi

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşüp görüşmeyeceği tartışmaları devam ederken Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli bir açıklama geldi. AK Parti MKYK toplantısında "Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm" dediği ortaya çıkan Erdoğan'ın bu çıkışı sonrasında topa giren Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabiliriz" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemdeki yerini korurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söyledi. Bogdanov, bugün Rus Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.

Bogdanov, "Elbette böyle bir toplantının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Bir araya gelerek ortak bir zemin bulmalarını teşvik ediyoruz" dedi.

Rusya'dan Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmeyle ilgili açıklama: Destekliyoruz, ev sahipliği yapmaya hazırızRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov.

Türkiye'den bu konuda gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rus yetkili, Türkiye ve Suriye kabul ederse Rusya'nın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

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Yorumlar (1)

Bilir Kişi:

Demir Acer isimli şahsı çağırın buraya hemen. Versin direktifleri. O süper bu konularda. Politika olsun, ikili ilişkiler vs. hepsinde uzmandır kendisi ha ha ha :)

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